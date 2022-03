Italiano e l’insoddisfazione che si ripercuote sulla panchina. Le parti serie ai giocatori viola

Una vera e propria maratona. E’ quella che ha fatto l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, su e giù per la propria area tecnica.

Su La Nazione viene sottolineato come l’allenatore abbia fatto parti serie a quasi tutti i giocatori e come spesso se la sia preso fisicamente con la copertura della panchina per manifestare la sua insoddisfazione.

Poco ha funzionato ieri nella Fiorentina, a giudicare dalla reazione di Italiano quasi niente, rispetto a quello che è stato provato in allenamento.