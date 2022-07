Italiano e Nico González: un rapporto che funziona alla grande, tra complimenti, scherzi e abbracci. FOTO

Procede il ritiro di Moena per la Fiorentina. Questi giorni ci raccontano di come la piazza abbia dimostrato un grande entusiasmo; di tutta risposta, il gruppo squadra e lo staff lavorano duramente e in grande armonia. In particolare, si evince un ottimo rapporto tra il mister Vincenzo Italiano e Nico González.

L’ottimo allenamento dell’argentino di ieri mattina ha portato l’allenatore a fargli i complimenti (LEGGI QUI). Animi distesi anche stamattina: i due hanno scherzato molto insieme e Italiano si è lasciato andare a qualche scappellotto al ragazzo, sempre con gran divertimento.

Anche la Fiorentina, tramite una foto sui propri canali social ufficiali, testimonia un ottima relazione tra i due, con González che abbraccia vistosamente il mister.

Di seguito, lo scatto pubblicato dalla ACF Fiorentina: