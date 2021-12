Italiano e quel “risultato innaturale”: la sua Fiorentina ha ben altro di cui occuparsi

Non solo non piace, ma neanche interessa a Vincenzo Italiano ritrovare il pareggio che alla Fiorentina (unica in Serie A a non averlo mai fatto) manca dallo scorso 22 maggio, da un inguardabile 0-0 sul campo del Crotone. Anzi, per il tecnico viola il pareggio è un “risultato innaturale” come spiegato ieri in conferenza stampa. Per questo il tecnico non firmerebbe per un pari sul campo del Bologna ed anzi, la sua priorità è quella di dimostrare un concreto salto di qualità dei suoi, dopo la prima vittoria in rimonta della stagione contro la Sampdoria.