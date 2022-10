Italiano e un conto in sospeso con lo Spezia

Vincenzo Italiano sembra avere un conto in sospeso con lo Spezia. Il tecnico che la Fiorentina ha strappato proprio alla formazione ligure, al termine di una vicenda rocambolesca, ha sempre battuto la sua ex squadra quando si è trovato a rincontrarla. E’ questo uno degli spunti statisticamente rilevanti che ci ha offerto la gara.

Tre gare e tre vittorie e quelle al Picco hanno avuto lo stesso identico epilogo: un 2-1 come risultato, con rete decisiva trovata proprio allo scadere. Solo che la scorsa stagione fu Amrabat a trovare lo spiraglio giusto con un rasoterra dal limite, mentre questa volta lo zampino ce lo ha messo Cabral.

Pubblicamente Italiano non potrà mai dire qualcosa di diverso rispetto a quanto già detto nel dopogara, ma quando si riceve un’accoglienza come quella che gli hanno ‘tributato’ i suoi ex tifosi, c’è una soddisfazione doppia che ti porti dietro da questo tipo di vittorie.