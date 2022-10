Italiano e un urlo a fine partita che rende l’idea dell’importanza della vittoria. Barella aiuto nella svolta della Fiorentina

L’urlo di Vincenzo Italiano al triplice fischio finale rende l’idea di quanta importanza abbia avuto la vittoria di La Spezia per la Fiorentina. Sono tre punti d’oro, che servono a migliorare una classifica che resta non ancora soddisfacente e per spazzare via cattivi pensieri che aleggiavano nell’ambiente.

Per cercare di motivare il gruppo e portarlo alla vittoria in questa trasferta, Italiano ha anche citato Barella e una frase detta dal centrocampista dell’Inter: “Con l’atteggiamento e la voglia noi siamo venuti fuori da questo momento”. I miei ragazzi hanno capito perfettamente questo concetto e sono stato ripagato” ha spiegato il tecnico viola.