Italiano e una serie di correttivi per l’undici iniziale: C’è da ritrovare il gol perduto in trasferta

L’ultimo gol su azione segnato dalla Fiorentina in trasferta risale addirittura al 18 settembre, quando i viola sbancarono Marassi e iniziarono ad assaporare profumo d’Europa. Da quel momento però le cose lontano dal Franchi hanno cominciato a cambiare: prima la faticosa vittoria (firmata su rigore) a Udine ma soprattutto, in sequenza, tre ko consecutivi per 1-0 che hanno minato un po’ di fiducia nella truppa di Italiano quando gioca fuori casa.

Di fatto, come sottolinea La Nazione, la rete manca ormai da 344’ e di per sé questa è una notizia, se si pensa che nelle ultime tre gare disputate a Campo di Marte Vlahovic e compagni hanno trovato dieci volte la via del gol. Ecco perché per la vicina trasferta di Empoli (i viola sono partiti da Firenze stamattina senza alcun ritiro) il tecnico sta valutando una serie di correttivi per la formazione iniziale, alla luce anche dei tre impegni in otto giorni che tanto diranno sulle ambizioni della sua squadra di lottare per i primi posti in classifica. L