Italiano: “E’ venuto fuori il carattere dei ragazzi, abbiamo reagito. Faremo molte amichevoli nella pausa, stiamo ributtando dentro Castrovilli…”

Consueto spazio con i media ufficiali della società viola per Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia dell’ultima gara del 2022, in casa del Milan:

“Sono contento perché è stato un periodo non bello, difficile e i ragazzi hanno reagito bene, prima in Conference e poi in campionato. E’ venuto fuori il carattere dei ragazzi, quello che mi è piaciuto è l’orgoglio e lo spirito che hanno messo in campo nelle partite. Servirà anche domani contro il Milan per cui cercheremo di fare bene. Sconfitta più brutta e vittoria più bella? Quella con l’Inter la sconfitta più dolorosa per come è arrivata, per come avevamo affrontato la gara, avevamo ribaltato il risultato e il punto era meritatissimo. Ha fatto molto male soprattutto perché l’unica di un periodo dove abbiamo fatto risultati e prestazioni. Faccio fatica a ricordare la vittoria più bella, è sempre faticoso per cui tutte sono belle. Castrovilli? Sta iniziando a lavorare con i compagni, non a pieno regime però lo stiamo buttando dentro in qualche situazione. Non affrettiamo i tempi, arriva da un infortunio grave, i tempi sono giusti. Cosa faremo nella sosta? Faremo due settimane di stop e poi riprenderemo con allenamenti e amichevoli, di livello graduale. Ne faremo tante perché giocare e affrontare avversari è un ottimo allenamento.

Cosa temo del Milan? Tutto, temo un gruppo che ha fatto grandissime cose, sono campioni d’Italia. In casa la squadra si esprime in maniera spettacolare, l’abbiamo preparata nel modo giusto ed è un bell’esame per noi. Dovremo uscire a testa alta e cercare di fare punti. L’anno scorso in entrambe le sfide avevamo giocato con grande personalità, soprattutto al ritorno, che è stata una delle ultime di campionato. Commisso? Ha salutato il gruppo, sono stati tre mesi intensi, siamo contenti di avergli regalato questa ripresa in termini di punti e vittorie. Penso che sia tornato negli Stati Uniti contento e di questo ne siamo felici. Il Mondiale? Seguirò chiaramente questi Mondiali, soprattutto i nostri calciatori con molta attenzione. Dispiace non vedere l’Italia all’opera, mi concentrerò sulla crescita dei nostri ragazzi”.