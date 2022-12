Italiano esce scontento da Bastia: Quel gesto a fine gara e lo Jovic bacchettato

La prestazione messa in mostra dalla Fiorentina contro il Bastia non è piaciuta moltissimo al tecnico Vincenzo Italiano.

Subito dopo il fischio finale, si legge su La Nazione, l’allenatore gigliato è corso subito a bacchettare i suoi, primo tra tutti l’attaccante Luka Jovic, da poco ritornato nei ranghi dopo l’esperienza con la Serbia ai Mondiali.

Evidentemente ci sono degli aspetti che non hanno convito Italiano il quale ha deciso di parlarne ancora a caldissimo. Jovic in campo non si è visto tantissimo, anche se ha provato a ‘rubare’ il gol ad Igor, ribadendo la palla in rete dopo che questa aveva già superato la linea e si è visto annullare una rete per fuorigioco.