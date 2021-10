Italiano fa i conti con i problemi della rosa: Fiorentina paga la conferma di Kokorin. Il russo verso l’addio

Sul più bello, il salto di qualità da parte della Fiorentina non arrivato e dopo dieci partite, i punti conquistati dalla Viola sono quindici. Cosa manca per entrare a pieno titolo nel clan delle ‘sette sorelle’? Sicuramente non l’allenatore, dato che Vincenzo Italiano è una delle note più positive dell’inizio di stagione.

Il tecnico viola ha dato un’identità alla squadra e rivitalizzato alcuni giocatori che parevano persi, come Saponara. Ma i problemi della rosa stanno venendo fuori e lo stesso Italiano deve conviverci: il più grave è la difficoltà a finalizzare il gioco offensivo proposto.

Alcune scelte di mercato non stanno pagando, come la volontà strenua da parte dei collaboratori di Commisso di confermare Kokorin. Il russo, che non ha mai creato alcun problema, convive con continui problemi fisici che gli impediscono di raggiungere un’ottima condizione: in più, non ha le caratteristiche per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Nel mercato invernale, verrà quasi certamente ceduto in prestito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.