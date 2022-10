Italiano: “Fa male il fatto che non ci sia memoria, ma io vado sempre a testa alta. Cercheremo di far ricredere qualcuno”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da Sky dopo la vittoria contro gli Hearts ha detto: “Sono felice perché venivamo da un momento che non era bello. Serve continuare a lavorare e mai perdere di vista la nostra identità”.

Italiano ha parlato dell’episodio del rigore e della scelta di non farlo calciare a Kouame, bensì a Gonzalez: “Continuiamo a non essere freddi e lucidi dal dischetto, serviva a lui calciarlo e a noi per ritrovare la gerarchia. Difficoltà? Il recupero. Spesso sono partite con alta intensità e con grande dispendio di energie. Tutte le squadre poi, senza allenamento, perdono qualcosa. Ma ti dà anche tanto, perché affronti formazioni che vanno forte e che sono molto fisiche”.

E infine: “Fa male il fatto che non ci sia memoria e si guarda sempre a quello che accade oggi e nell’immediato. Ma ci sono abituato, sempre testa alta e non mollare mai e far ricredere qualcuno, ribaltare i fischi che abbiamo sentito dopo la Lazio”.