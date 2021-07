Italiano: “Felice e sorpreso dell’accoglienza dei tifosi, ma so che arriveranno momenti difficili. Ecco le condizioni di Callejon e Biraghi”

MOENA – L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha preso la parola in sala stampa al termine dell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno.

Ecco le sue dichiarazioni: “I giocatori devono avere sempre fame, io sono esigente e non mollo mai: qualche volta non mi godo nemmeno le vittorie, ma so che è la strada giusta. Fastidi muscolari? Callejon ha riportato una contusione, vederlo rischiare di farsi male in un’amichevole mi fa capire che ha lo spirito giusto. Per Biraghi una contrattura al quadricipite, per il resto stanno tutti bene. Quando si parla di un tridente offensivo, per me significa che gli attaccanti sono tre e mi aspetto un contributo importante in fase realizzativa anche dagli esterni”.

Continua così Italiano: “Il calore dei tifosi? Quest’accoglienza non me l’aspettavo, sono davvero felice e sorpreso. E’ una motivazione in più per me, anche se ne avevo già tante. Vedo un bel clima, speriamo di continuare in questo modo qua anche so già che arriveranno momenti difficili. Ma ribadisco, ci sono tutte le condizioni per fare bene. Kokorin? Oggi gli è successo la stessa cosa di Vlahovic nella prima amichevole. Poteva fare quattro gol, deve avere più concretezza: penso sia un calciatore a cui piaccia legare il gioco. Si è guadagnato un rigore con un bel movimento. Mi dà massima disponibilità e questo per me è già un grandissimo attestato nei miei confronti”.