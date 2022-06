Italiano-Fiorentina: c’è (quasi) tutto per proseguire insieme. Il futuro del mister viola passa dal rinnovo

Tra i tanti temi caldi in casa Fiorentina, c’è sicuramente quello legato al futuro di Vincenzo Italiano. L’allenatore viola ha deciso di rimanere a Firenze per ripartire subito forte con la squadra, subito dopo aver parlato con la società viola del rinnovo del contratto. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa sul prolungamento fino al 2025 da un milione a stagione, due anni in più rispetto all’attuale contratto.

A metà mese sapremo il futuro dell’allenatore viola e della Fiorentina, tenendo conto che Italiano è il primo a voler vedere premiato il lavoro dello scorso anno con il rinnovo. Della clausola, nessuno vuole parlare. Nessuno, a quella cifra (10 milioni), ha bussato alla porta. La volontà è quella di proseguire insieme.