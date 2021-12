Italiano: “Fiorentina senza limiti? Questa squadra ha grandi margini di miglioramento. Ribery è ancora determinante. Sarà un pericolo che cercheremo di arginare”

Mister Vincenzo Italiano ha parlato così alla vigilia della gara che si disputerà domani alle 15 al Franchi tra la sua Fiorentina e la Salernitana dell’ex viola Ribery: “Fiorentina senza limiti? Dobbiamo lavorare bene tutti giorni, cercare di crescere e di non accontentarsi mai. Quello che si è già ottenuto è storia, è passato. Dobbiamo pensare al futuro. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento e sono questi i limiti che possiamo superare. E’ questo l’obiettivo della mia squadra. Abbiamo alcuni indisponibili: Castrovilli, Dragowski e Nastasic, ma per il resto siamo tutti a disposizione”.

Nel giorno del suo quarantaquattresimo compleanno, il desiderio di Italiano è chiaro: “Il regalo nell’immediato sarebbe ottenere il massimo dalla gara di domani. In casa dobbiamo continuare a fare bene e dare continuità ai nostri risultati. Ribery? Ancora, soprattutto quando si allarga a sinistra per venire dentro al campo, è un giocatore che mette davanti alla porta i propri compagni. E’ un pericolo che domani dovremmo cercare di arginare. Sta ancora bene, è un giocatore che determina ancora”.

Poi sul clima particolarmente freddo di questo periodo: “Tante squadre hanno un grande numeri di giocatori indisponibili. Troppi problemi muscolari, per questo noi abbiamo cercato di gestire al meglio l’infortunio di Nico Gonzalez. Non abbiamo avuto problemi particolari, a parte Dragowski. L’unica soluzione è cercare di non sovraccaricare i ragazzi, ma alle volte c’entra anche il caso. L’infortunio è un rischio del nostro mestiere”.