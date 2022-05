Italiano-Fiorentina: Tre ore per continuare assieme. Richieste garanzie di rafforzamento

La Fiorentina riparte da Vincenzo Italiano. Per l’allenatore la strada è ormai tracciata in virtù di un contratto in essere e dopo un bel summit di tre ore, andato in scena ieri tra colazione e pranzo.

Sono state gettate le basi in vista della prossima annata e sono stati individuati i primi profili da ricercare sul mercato. Il tecnico ha richiesto garanzie di rafforzamento dopo le partenze di Odriozola e Piatek e quella molto probabile di Torreira.

Da qui al giorno del raduno (inizio luglio) le parti torneranno a risentirsi per confrontarsi ulteriormente sul mercato e anche perché comunque resta sullo sfondo il rinnovo del contratto dell’allenatore. C’è un’opzione che si è garantita la Fiorentina per poter arrivare al giugno 2024, ma queste cose se si fanno in due è meglio.