Italiano: “Giocare con più attaccanti ci è servito contro l’Inter. Bonaventura? Ci ho parlato e siamo d’accordo su una cosa”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel giorno prima della gara contro il Basaksehir, sull’attacco della sua squadra e sulle parole di Bonaventura:

“Non possiamo pensare già a domenica, i ragazzi questo lo sanno. Domani sarà fondamentale cambiare atteggiamento rispetto all’Inter, soprattutto dai quattro minuti finali di sabato. Giocare con più attaccanti ci è servito, vedremo se riprovare a stare in tre davanti: con l’Inter sicuramente ha dato i suoi frutti. In altre gare, potevamo segnarne di più, ad esempio a Lecce. Il Basaksehir conosce i nostri punti deboli, sono organizzati”.

Sulle parole di Bonaventura su Vlahovic: “Ho parlato con Jack e siamo concordi che dobbiamo darci una svegliata. L’anno scorso c’erano grandi soddisfazioni, quest’anno invece non riusciamo e la colpa è in parte nostra. Anche lui deve cercare di dare di più, i problemi si risolvono insieme. Il suo è stato un incoraggiamento a dare di più”.