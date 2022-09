Italiano: “Gonzalez ha provato ad esserci, decideremo se portarlo o meno. Giocherà Ranieri e potrà sfruttare questa occasione”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, spiega sugli obiettivi in Conference League: “Onorare questa competizione, cercare di andare più avanti possibile. E’ una competizione dura. Doppi impegni per noi sono una novità, stiamo cercando di adattarci a tutto. L’Atalanta deve essere un nostro esempio di squadra da seguire perché ha fatto bene in diverse competizioni”.

E ancora: “Cercheremo di sfruttare al meglio quello che creiamo e spero che sia una serata in cui le qualità dei nostri giocatori verranno esaltate”.

Sui singoli: “Nico Gonzalez ha provato e vediamo come risponde. Abbiamo sempre cercato di tutelarlo e decideremo se portarlo o meno. Sarà della partita Ranieri, è un ragazzo che l’anno scorso ha disputato un campionato importante. E’ maturato, è cresciuto e potrà sfruttare questa occasione”.