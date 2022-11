Italiano: “Grande rammarico per la gara d’andata ma oggi abbiamo spinto forte. Zurkowski farà bene, ha la testa da giocatore vero”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche in sala stampa dopo la vittoria sul Riga:

“Avevamo preparato la partita per come si è svolto il primo tempo, per aggredire la gare e andare in vantaggio, sperando in un risultato favorevole in Turchia. Nel secondo abbiamo dato spazio a qualche giovane e qualcun altro che ha giocato meno. Il primo tempo è quello in cui la Fiorentina ha cercato di fare, sono contento dei gol di Saponara e Cabral su palla inattiva. Gollini? Non stava bene e abbiamo preferito schierare Terracciano, niente di particolare.

Zurkowski? Ha avuto dei problemi a un piede in ritiro e quando sembrava che fosse a posto ci è ricaduto. Non ha tantissimi allenamenti sulle gambe, però spinge sempre forte. Ha grande dinamismo e grande forza ma anche una gran concorrenza alla Fiorentina. E’ un ragazzo che farà bene, sono convinto perché ha la testa da giocatore vero.

Il rammarico della partita d’andata c’è, avete visto oggi come l’abbiamo indirizzata da subito. Abbiamo cercato di essere pericolosi sulle palle inattive, per cui partita molto simile all’andata. Oggi però Saponara l’ha messa all’incrocio dei pali, abbiamo segnato subito e similmente ad oggi anche con gli Hearts. Maturità? Ci siamo fatti trovare pronti già da dopo Twente, fu un sorteggio difficile e aver battuto una squadra forte ci ha fatto capire cosa ci aspettava. Questo girone ci dà l’idea del tipo di maturità che abbiamo costruito”.