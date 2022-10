Italiano: “Grande reazione dopo un brutto primo tempo, ci teniamo quella. Siamo in ritardo in campionato ma c’è anche la Conference…”

Un Vincenzo Italiano convinto a metà della prestazione della Fiorentina, commenta così a Sky: ”

Avevamo iniziato male, non un bel primo tempo e poi abbiamo dovuto rimediare al gol. Secondo tempo in crescendo, abbiamo calciato di più in porta, con un pizzico di concretezza potevamo portarla a casa. Grande reazione rispetto al primo tempo e ci portiamo a casa questa. Kouame centravanti? Sono contento per Christian che già dal ritiro aveva fatto vedere una grande predisposizione, ha fatto ricredere qualcuno per poter rimanere in questa squadra. Fa l’esterno, attacca, rincorre, è giusto averlo premiato e ci sta ripagando con prestazioni straordinarie.

Jovic? Ha sentito un problemino al bicipite e ha preferito fermarsi, l’ipotesi Kouame davanti l’abbiamo già testata con esiti positivi per cui c’è anche lui tra i candidati. Perché facciamo meno delle aspettative? Siamo in ritardo in campionato, abbiamo 5 punti in meno dell’anno scorso. Potevamo sfruttare meglio qualche altra gara, il doppio impegno qualcosa toglie e stiamo onorando la Conference. La reazione della ripresa è dovuta al fatto che dobbiamo pedalare perché la classifica ce lo impone.

Inter? Abbiamo una settimana senza impegno in Conference per cui possiamo prepararla con qualche allenamento in più. L’Inter è forte, ha ripreso la sua marcia e arriverà con grande autostima e fiducia, dobbiamo darle filo da torcere in casa”.