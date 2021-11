Italiano guarda al Milan con una Fiorentina decimata, in due si allenano ancora a parte

Allenamento mattutino per la Fiorentina di Vincenzo Italiano in vista della partita dopo la sosta contro il Milan. L’allenatore viola deve fare a meno dei tanti giocatori assenti per gli impegni con le proprie nazionali: ben 11. Problemi soprattutto in difesa dove l’unico centrale attualmente disponibile è Igor (assenti anche Milenkovic e Quarta che saranno però squalificati contro il Milan).

Ancora allenamento differenziato per i due acciaccati Dragowski e Kokorin. A riportarlo è Radio Bruno.