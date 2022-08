Italiano ha già utilizzato quasi tutta la rosa della Fiorentina: solo in tre non hanno ancora giocato

Già nella passata stagione, la prima di Vincenzo Italiano a Firenze, era evidente l’alto utilizzo da parte del tecnico viola di tutti i giocatori presenti nella rosa della Fiorentina. Sono bastate le prime due partite stagionali per capire che il trend non verrà invertito nei prossimi mesi, ma che anzi non potrà che aumentare.

“Colpa” dei tanti impegni che dovrà affrontare la Fiorentina, a maggior ragione se dovesse arrivare la qualificazione alla fase a gironi della Conference League. Finora, contro Cremonese e Twente, hanno giocato in tutto ben ventidue giocatori: in pratica, due squadre diverse. Tra i giocatori di movimento, soltanto Bianco, Ranieri e Terzic non hanno giocato neanche un minuto.