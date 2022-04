“Italiano ha un contratto e lo onorerà fino in fondo, ma la Fiorentina deve mettergli a disposizione materiale per appagare le sue ambizioni e quelle della piazza”

Il responsabile delle pagine sportive de La Nazione, Cosimo Zetti, in un commento pubblicato dal suo giornale, si concentra sull’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, scrivendo: “Ha un contratto, siamo sicuri che lo onorerà fino in fondo, senza se e senza ma. Ma quando parliamo di coltivare l’allenatore vogliamo riferirci soprattutto al materiale da mettergli a disposizione per appagare sia le sue che le ambizioni della piazza”.

E ancora: “C’è solo da lavorare sul mercato, prendendo quei 3-4 elementi che ci farebbero fare il definitivo salto di qualità. E che potrebbero allontanare anche qualche spettro che già comincia ad aleggiare”.