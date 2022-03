“Italiano ha voglia di calcio dalla sera alla mattina, lo masticava fin da ragazzino. Si fa voler bene dal gruppo”

L’ex portiere e compagno di squadra di Vincenzo Italiano, Matteo Guardalben, ha parlato a tuttomercatoweb.com dell’allenatore della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Pensavo che sarebbe diventato un bel tecnico, masticava calcio fin da ragazzino. Faceva coppia fissa con Leonardo Colucci, un altro che ha fatto il tecnico. Erano due ragazzi che vedevi che avevano voglia di calcio dalla mattina alla sera. Italiano insomma aveva tutte le basi per far l’allenatore. E gli faccio i complimenti per aver ottenuto risultati in tutte le categorie. Si fa anche voler bene dal gruppo. Non è poco. A volte sei bravo sul campo e ti manca invece il rapporto con i giocatori. Italiano è capace anche in questo. Spero continui così”.