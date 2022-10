Italiano: “Hearts squadra pericolosa, stiamo molto attenti. Aspettiamoci un clima simil-Twente. Jovic? Sa che un gol non è abbastanza, ci vuole orgoglio”

Appena atterrato a Edimburgo con la squadra, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara di domani contro gli Hearts: “Ricordo Istanbul, unico secondo tempo dove non siamo stati all’altezza della situazione. Abbiamo dovuto adattare Amrabat all’ultimo, ma non mi piacciono gli alibi. Dobbiamo assolutamente riscattarci. Mi sono affacciato poco fa sul terreno di gioco, è fantastico, ti porta a giocare”.

Sugli Hearts: “Ho visto entrambe le partite in Conference League. Soprattutto in casa contro il Basaksehir, sono riusciti a mettere i turchi in grossa difficoltà pur perdendo. Dobbiamo approcciare bene la partita fin dal primo minuto, anche loro avranno grande voglia di vincere. Dobbiamo stare molto attenti e dimostrare grande qualità, per contrastare al meglio gli avversari”.

Su Luka Jovic: “Dopo Bergamo, ho detto che ho visto uno spirito diverso. Anche in precedenza, aveva già dimostrato crescita e ripresa, poi ha fatto venti minuti di alto livello. Poteva fare anche gol, gliel’ho detto. Ci vuole tempo e fiducia, qui sembra che siano passate 40 giornate e 7-8 mesi, invece siamo all’inizio. Continuo a dirlo, il problema sono i gol fatti, dobbiamo migliorare lì e si passa dal miglioramento individuale, di tutti. Tornando a Jovic, anche lui si rende conto che un solo gol non può essere abbastanza, ci vuole un po’ d’orgoglio. So che è un ragazzo intelligente”.

Sulla gara: “Son convinto che ci sarà una grossa spinta da parte del pubblico, aspettiamoci un clima infuocato, simil-Twente. Lì siamo stati molto bravi, abbiamo percepito il pericolo e interpretato la gara come se fosse una finale. Domani approcciamola per vincerla, cercheremo di rispondere e mettere in campo la nostra qualità”.

Sull’interpretazione di Terzic a destra (vista a Bergamo): “In quei minuti ci servivano le sue caratteristiche, si è comportato bene. Pensavo che potesse servire ed è stato così. Pian pianino, comunque, recuperiamo anche Dodo, poi Milenkovic e Gonzalez. Le cose si metteranno a posto. Tutte le squadre, senza 3-4 pezzi importanti, possono soffrire. Anche domani alcuni mancheranno, ma ci vuole lo spirito battagliero”.