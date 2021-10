Italiano: “Ho grande stima di Sarri, in tanti hanno rubato qualcosa dal suo Napoli. A Roma per fare punti”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha toccato diversi temi nel corso dell’intervista al canale ufficiale viola alla vigilia della trasferta di Roma contro la Lazio.

Di seguito le sue dichiarazioni, a cominciare da una riflessione su Maurizio Sarri: “Il suo Napoli ha dato veramente spettacolo, tutti ricordiamo quella squadra e in tanti l’hanno ammirata e cercato di ‘rubacchiare’ qualcosa. Ha dimostrato anche all’estero, vincendo con il Chelsea: porta idee e identità, ho grande stima nei suoi confronti. L’Olimpico è uno stadio che incute timore: se gremito, può veramente mettere in difficoltà. Noi siamo pronti, la prima giornata contro la Roma è stata importante anche se abbiamo perso. Torniamo in uno stadio che ci ha visti protagonisti, questa volta dobbiamo cercare di portare a casa punti”.