Italiano: “Ho imparato anche da Prandelli, ma Iachini ha una passione straripante. E’ innamoratissimo del campo”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha citato anche l’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, e il suo predecessore sulla panchina viola, Beppe Iachini.

Queste le sue parole: “Da chi ho imparato? Prandelli, Malesani, Delneri. Da ciascuno ho appreso qualcosa, la gestione dei calciatori, le strategie, l’organizzazione, le tecniche di motivazione. Non saprei dire chi mi ha insegnato cosa esattamente. Tranne nel caso di Iachini. Mi piace nominarlo perché ti trasmette una passione straripante per questo mestiere. E’ innamoratissimo del campo e quando qualcuno ti lascia un’eredità simile non puoi che trasmetterla ai tuoi giocatori”.