Italiano: “Ho scoperto di avere giocatori che non mollano mai. Il giudizio è positivo, miglioriamo partita dopo partita”

Alla vigilia della trasferta contro l’Hellas Verona, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Il Verona è una squadra arrembante che attacca con tanti uomini. Finiamo questo girone d’andata contro una squadra che se non affrontata bene, crea difficoltà enormi. Ultimamente sta facendo molto bene, mettendo in difficoltà il Torino in inferiorità numerica. Spero che si possa ottenere in termini di classifica qualcosa di importante.

Continua così Italiano: “Un bilancio? Miglioriamo sempre di più, siamo più continui sotto ogni punto di vista rispetto ad inizio stagione. Il giudizio è positivo, sono contento di quello che stiamo ottenendo e l’ultima dimostrazione è arrivata contro il Sassuolo. Ho scoperto di avere gente che non molla mai e che fa di tutto per evitare le sconfitte. Ai ragazzi ho chiesto l’ultimo sforzo per chiudere al meglio l’anno e goderci le vacanze”.