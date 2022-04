Italiano: “I cambi hanno trasformato la squadra, una Fiorentina all’altezza della situazione nel secondo tempo. Il nostro obiettivo…”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN, ha parlato della sconfitta di Salerno: “Il primo tempo non lo abbiamo approcciato bene. Ne ha approfittato la Salernitana e abbiamo subito la loro foga e il furore iniziale. Nel secondo tempo abbiamo però messo lì la squadra avversaria e abbiamo subito gol nell’unica disattenzione. Piatek poteva fare il gol del 2-2, ma resta il fatto che il primo tempo non mi è piaciuto, mentre nel secondo tempo abbiamo visto una Fiorentina all’altezza della situazione. Sono stati i cambi a mutare la situazione, la sconfitta è immeritata”.

E ancora: “Anche se fosse un campanello d’allarme, il campionato è quasi finito, ci sono cinque partite e dobbiamo dare tutto perché vogliamo rimanere dove siamo stati fin dall’inizio. Già mercoledì abbiamo un recupero importante, in casa, e dovremo sfruttare la spinta del nostro pubblico, così come ha fatto oggi la Salernitana. L’obiettivo è restare in questa zona e vogliamo farlo con tutte le nostre forze”.