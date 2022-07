Italiano: “I tifosi riconoscono la promessa che ho mantenuto: un onore continuare su questa panchina. Gollini ha voluto essere qui e non gli manca determinazione. Pierozzi? Deve cercare di rubare il posto agli altri”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa al termine della prima amichevole del ritiro di Moena vinta dalla Fiorentina per 7-0, in cui si è distinto anche il giovane Niccolò Pierozzi. Sentite cosa ha detto il tecnico viola, anche sul suo rinnovo di contratto:

“Per me è un vero onore continuare ad essere l’allenatore della Fiorentina: sono contento di aver prolungato il mio contratto. Adesso voglio dimostrare ancor di più il mio valore. L’anno scorso ero convinto di poter fare qualcosa di importante e ci sono riuscito. Mi fa piacere che i tifosi mi fermino per strada per ringraziarmi e riconoscere la mia promessa mantenuta”.

Su Niccolò Pierozzi ha parlato così: “E’ sicuramente un ragazzo interessante e pure ben predisposto all’apprendimento. Lo stiamo valutando dopo che ha fatto bene in Serie C. Poi toccherà a lui mettersi in mostra e, come si dice, rubare il mestiere a quelli più bravi. Verrà valutato il suo ritiro e quello che ci farà vedere”.

Infine sul titolare in porta: “I portieri che avevamo hanno più conoscenze di Gollini, ma questo è normale. Lui però ha voluto fortemente la Fiorentina e per questo è determinato. È un grande innesto e il suo approccio è stato ottimo. Abbiamo tre portieri e vedremo strada facendo”.