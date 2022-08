Italiano: “Ikone può fare molto meglio, chi è entrato non ha dato il cambio di passo alla squadra. Inferno al ritorno? Menomale che ci hanno avvisati, ora lo dirò ai miei”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della differenza di rendimento tra il primo e il secondo tempo: “Purtroppo ci sono anche gli avversari che sono alla quinta partita stagionale e hanno alzato palloni sopra la nostra linea difensiva. Il primo tempo è stato fantastico, ma mi devo mettere il cuore in pace perché ogni tiro subiamo gol”.

E poi: “Possiamo giocare più minuti ad alto livello e l’obiettivo è quello. Non so se è solo una questione fisica o mentale. Abbiamo giocato contro una squadra forte ma che si può mettere sotto. Il mio problema è recuperare quelli che non sono in condizione”.

Sull’esordio europeo: “E’ stato bellissimo vedere la squadra approcciare la partita così. Sono contento è stato un fantastico esordio e la partita l’abbiamo vinta. In questo momento siamo questi, siamo a buon punto ma abbiamo margini enormi di crescita”.

Su Bonaventura: “Quasi sicuramente rientrerà nel derby, ha fatto un discorso intelligente. Igor invece ritorna in gruppo lunedì. Non siamo riusciti con chi è entrato a fare il cambio di passo. Non è facile farlo, ma si poteva fare di più. Soprattutto Ikone può fare molto meglio”.

Intanto l’allenatore del Twente parla di inferno al ritorno per la Fiorentina: “Menomale che ci ha avvisati così saremo pronti per questo inferno. Lo dirò ai miei giocatori. Qualcuno dei miei è abituato a situazioni calde”.