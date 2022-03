Italiano: “Il centrocampo oggi ha fatto la partita perfetta, era l’unico modo per uscire a testa alta. Firenze merita grandi palcoscenici e il club può regalarglieli”

Arriva il commento anche in sala stampa del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: “Quello che avevamo preparato l’abbiamo messo in campo, non mi va di parlare di rimpianti perché nel secondo tempo qualcosa l’abbiamo rischiato. Però nel primo abbiamo creato tanti presupposti, Ikone poteva segnare nel finale e ci portiamo a casa una grandissima prestazione. Venire qui con questa personalità non è facile e devo fare i complimenti a tutti. Questa partita ci dà grande fiducia e autostima, noi nelle ultime 9 giocheremo contro tutte le prime. Ci dà consapevolezza e la possibilità di approcciare il finale di campionato con grande fiducia. Se si continua a fare questo tipo di calcio, le soddisfazioni arrivano.

La gestione? In determinate partite bisogna sapere che avversario affronti, se facciamo entrare in are Dzeko e tutti gli esterni rischiamo. E infatti il gol è arrivato in quel modo. Cercavamo di ripartire con continue ripartenze anche se poi molti erano stanchi.

Tracce di Zeman? Zeman è un maestro, un fenomeno, e rimarrà tale, penso sia stato un esempio per tutti e rimarrà tale.

Cosa manca a Ikone? Penso che non gli manchi niente, negli ultimi abbi ha giocato in squadre di alto livello in Champions League. E’ arrivato in un reparto dove ci sono altri compagni che stanno facendo bene, sono convinto che con gli altri compagni cominceranno ad essere concreti.

Centrocampo perfetto? E’ vero, perfetti Castrovilli e Torreira ma sono contento anche di Duncan, essere stati bravi a controbattere tre campioni come aveva l’Inter è un gran segnale. Solo una grande prestazione poteva farci uscire a testa oggi.

Differenza con l’andata? Abbiamo imparato la lezione, anche allora per 70 minuti avevamo fatto molto bene, siamo riusciti e limitarli e a correggere gli errori. Poi loro rimangono una grande squadra e una delle favorite per lo scudetto. Obiettivo di tornare tra le grandi? Ora vogliamo fare questi due mesi in apnea, migliorando tutto il migliorabile, di crescere e mettere basi per il futuro. La squadra ha età media bassa e poi una piazza come Firenze, con questo pubblico e questa storia merita palcoscenici importanti, la società ha tutti i mezzi per renderla felice”.