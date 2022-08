Italiano: “Il presidente mancava a tutti. Contro le neopromosse è sempre difficile. In Conference…”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al canale TikTok del club: “È un bel momento. Il presidente Commisso mancava a tutti, vivremo l’inizio della stagione insieme a lui e alla sua famiglia. Ne sono felicissimo“.

Sulla sfida contro la Cremonese, afferma: “Abbiamo preparato la prima gara di campionato fin dall’inizio della preparazione. Abbiamo giocato amichevoli contro squadre di valore, forse più avanti di noi, ma sono state intriganti e abbiamo dato qualcosa. Contro le neopromosse, sono partite sempre difficili. Penso che ci faremo trovare pronti “.

Sull’impegno in Conference, aggiunge: ”L’avversario è forte e temibile. È una sfida da preparare nel migliore dei modi. Dobbiamo rimanere concentrati e fare prestazioni di altissimo livello, in entrambe le fasi di gioco. Vincere la Coppa Italia, quarto posto o vincere la Conference? Vincere più partite possibili. Dobbiamo fare bene in tutte le competizioni”.