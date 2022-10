Italiano: “In campionato siamo in ritardo, è ora di fare punti. Finalmente un gol su palla inattiva. Il Lecce è un avversario pericoloso”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali ACF Fiorentina, alla vigilia della gara contro il Lecce. Ecco le sue parole: “La vittoria di giovedì serviva, dobbiamo sfruttare ciò che ci lascia in termini di situazioni positive. Mi auguro che i ragazzi riescano a reagire in campionato come hanno fatto in Conference League e iniziare a correre anche lì: siamo in ritardo e dobbiamo iniziare a far punti“.

Sul ritmo in campionato: “Dobbiamo alzare la qualità e cercare di capire molto bene il momento, stare molto più attenti. Ricordarsi sempre che le partite durano 90 minuti e mai abbassare la guardia, dotandosi del furore utile fuori dalle mura amiche. Tornare a segnare da palla inattiva? Importantissimo. Sono situazioni che possono sbloccare partite chiuse e difficili. In tante occasioni, lo abbiamo subito, mentre contro gli Hearts siamo andati in vantaggio così, con una giocata provata. Era ora”.

Sulla sfida di domani: “La partita è difficile. Il Lecce va forte, in casa ha uno spirito incredibile. La definirei pericolosa perché ha entusiasmo. Dobbiamo affrontarla con lo stesso spirito di giovedì e mettere una marcia in più in campionato. Occhio a loro, perché attaccano la profondità e sono rapidi nell’1 contro 1. La difesa avrà da fare“.

Sugli ultimi impegni rimasti: “Ormai manca un mese alla pausa, ci mancano otto partite da affrontare con grande umiltà e sacrificio. Dobbiamo ottenere il più possibile, spingere, fare punti ovunque“.