Italiano in tre giorni è riuscito a far digerire la sconfitta meglio dell’Alka Seltzer. Bonaventura si infila negli spazi come un ago nel pagliaio che i difensori blucerchiati non trovano mai

Continua l’altalena della Fiorentina. L’abbraccio del Franchi scalda il cuore dei giocatori e li galvanizza. L’ostacolo da superare non è la Samp, francamente una squadra di pochissime risorse, ma lo stordimento dopo l’uppercut di Empoli. Evidentemente Italiano in tre giorni è riuscito a far digerire la sconfitta meglio dell’Alka Seltzer e ha rigenerato lo spirito di squadra.

Bonaventura – 7 – Due gol portano la sua firma come coautore. Si infila negli spazi come un ago nel pagliaio che i difensori blucerchiati non trovano mai.

Callejon – 7 – Finalmente un gol nel suo stile e numerosi inviti per i compagni.

Italiano – 7 – Squadra rinfrancata e ordinata. Metabolizzata la bruciante sconfitta di Empoli in tempi rapidi. Cambi più che altro per far scorrere il cronometro.

