Italiano incarta Allegri, ma sbatte su Perin. Un’ottima Fiorentina senza numero 9

Fiorentina-Juventus è terminata 1-1, tra il lieve rammarico dei tifosi viola. La squadra di Italiano aveva creato tutti i presupposti per strappare i tre punti e ha costretto i bianconeri a non uscire dalla propria area, ma non è riuscita ad affondare il colpo. Dopo la rete realizzata da Milik al 9° minuto, la Juventus si è rintanata e ha pensato soltanto a difendersi, come confermato da Il Corriere dello Sport-Stadio.

L’analisi del quotidiano continua focalizzandosi sul pareggio viola, arrivato grazie a Kouamé. Difficilmente sarebbe potuto arrivare da questo Jovic, un po’ fuori forma e poco attivo. Ieri alla Fiorentina è mancato proprio quello, il classico numero 9 che potesse incidere maggiormente in fase offensiva. Ma la prestazione è più che positiva.