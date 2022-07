Italiano: “Jovic non è ancora a pieno regime sotto il profilo fisico: va riattivato. I doppioni di ruolo ci servono per superare il preliminare”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole contro il Real Vicenza vinta per 7-0. Ecco le sue risposte alle domande dei giornalisti in sala:

“Jovic è un calciatore di grandissimo livello. Va riattivato perché è da un po’ che non è coinvolto a pieno regime, va tirato fuori il fuoco che ha dentro. Va messo nelle condizioni fisiche perché è un po’ in ritardo. Ci potrà dare tanto ma i gol devono arrivare da tutti, esterni, centrocampisti, da tutti. Ci serviranno più rifornimenti perché le qualità ce le abbiamo. Le situazioni le creiamo e poi i gol però vanno fatti: dobbiamo essere più efficaci”.

E ancora: “Abbiamo sostituto chi è andato via con ragazzi con qualità morali e tanta cultura del lavoro. I doppioni ci servono, poi in campo ci va chi ha più qualità. Negli allenamenti abbiamo bisogno di tutti. Siamo concentrati per il preliminare perché va superato. In ogni ruolo ci servono giocatori forti. Sono stati fatti tre acquisti di livello. Il lavoro dell’anno scorso ci serve per ripartire non più da zero. Inserire la qualità dei nuovi per frasi trovare pronti a campionato e preliminare”.