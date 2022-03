Italiano: “La classifica non deve essere un’ossessione. Bonaventura e Castrovilli devono essere più efficaci in zona gol”

Poco prima del fischio d’inizio della partita contro il Bologna il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune sue riflessioni a Sky Sport: “Dobbiamo cercare di essere più incisivi in attacco visto che è li si può indirizzare le partite e che i nostri esterni hanno le qualità per essere incisivi. La classifica non deve essere un’ossessione. Stiamo costruendo qualcosa di importante fin dall’inizio, di conseguenza arriveranno i risultati. Oggi dobbiamo ripartire, visto che sono tre partite che non vinciamo”.

Su Bonaventura e Castrovilli dichiara: “Si stanno comportando tutti bene, abbiamo una varietà di caratteristiche sia all’inizio che in corsa. Sono giocatori che sono cresciuti tanto ma anche loro possono essere più efficaci in zona-gol”.

E alla domanda su come vive il pre-partita afferma: “Non ho mai smesso di sentirmi calciatore. Mi piace vivere la partita insieme ai ragazzi e partecipare in maniera attiva. Penso che sia questo il fuoco che deve rimanere sempre dentro”.