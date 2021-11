Italiano: “La Juventus ha qualità e non muore mai. La Fiorentina dovrà cercare di essere quasi perfetta”

Alla vigilia della trasferta di Torino contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato la partita.

Queste le sue parole: “Nel bene o nel male, la Juventus è sempre una squadra che ha qualità e non muore mai. Dopo la Champions, arriva con una fiducia diversa rispetto alle gare di campionato: i bianconeri hanno una qualità esagerata in attacco, con giocatori rapidi e tecnici. Abbiamo sempre approcciato correttamente le partite di campionato, dobbiamo cercare di essere quasi perfetti: ai ragazzi, prima della sosta, chiedo sempre di cercare di dare qualcosa in più”.

Continua così Italiano: “50esima panchina in Serie A? Sono molto contento di quello che ho ottenuto, quello italiano è uno dei campionati più difficili. Spero di togliermi ancora tante soddisfazioni a Firenze, abbiamo tutte le qualità per fare bene”.