Italiano: “La mia filosofia è sempre quella di avere dalla mia parte i giocatori, così si possono ottenere grandi risultati. Aprile un mese pieno di emozioni”

Il gennaio nero della Fiorentina è ormai un ricordo lontano. Adesso i risultati sono ben differenti.

“E’ successo che in questo momento siamo in un periodo positivo – ha detto Vincenzo Italiano a Radio Anch’io Sport – E’ cresciuta la nostra autostima, in una partita importantissima come quella di Verona, siamo riusciti a svoltare e continuando a prenderci soddisfazioni. Aprile sarà un mese intenso, pieno di impegni e di emozioni”.

Zeman ha definito Italiano come il suo erede: “Complimenti che mi danno forza per andare avanti e non mollare. Stimo tantissimo Zeman che ha dato grandi spunti a tanti allenatori. La mia filosofia è migliorare giorno dopo giorno, ogni allenamento, e avere sempre con te dalla tua parte i giocatori. Così si possono ottenere grandi traguardi”.