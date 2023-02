Italiano: “La parola chiave è continuità, stavolta abbiamo tirato meno in porta ma con più concretezza. Abbiamo sbagliato a non cambiare subito Terzic”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato a DAZN la vittoria ottenuta per 3-o contro l’Hellas Verona: “La parola chiave di oggi è continuità, siamo al quarto risultato utile. Abbiamo tirano meno rispetto ad altre partite, ma serve concretezza. Ai ragazzi avevo detto di giocare con ferocia, sono stati bravi nel primo tempo e attenti nel secondo. Ho dovuto fare dei cambi per delle ammonizioni, ma sono stati concentrati”.

Su Terzic uscito per infortunio dichiara: “Forse abbiamo sbagliato a non toglierlo alla prima avvisaglia: Terzic ha qualcosina all’adduttore, è in grande crescita, mi auguro che non sia niente di grave”.

Poi torna sull’atteggiamento della squadra: “A me oggi è piaciuta la grande attenzione che è stata messa: quando si va in campo bisogna duellare con concentrazione, non soltanto con l’acqua alla gola”.

E sulla scelta dei centravanti tra Cabral e Jovic afferma: “Oggi non è stato facile scegliere il centravanti: ho scelto Cabral perché sta facendo benissimo e attacca la profondità contro le difese schierate come quelle del Verona”.

E sul gol di Biraghi segnato da centrocampo si esprime così: “Bravo Biraghi: complimenti perché fare un gol del genere appena entrato e in quel momento della partita non è semplice. Quelle sono intuizioni che poche volte riusciamo a sfruttare”.