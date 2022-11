Italiano: “La pausa ha fatto bene a tutti. I ragazzi li ho trovati in forma, ci faremo trovare pronti fin da subito”

Alla ripresa degli allenamenti, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali della società viola per fare il punto della situazione in vista della ripartenza in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

“Penso che la pausa abbia fatto bene a tutti. Un po’ di riposo ci serviva, soprattutto a noi che abbiamo giocato tantissime gare da agosto ad oggi. I ragazzi li ho trovati molto bene. Sono tornati carichi e vogliosi di ricominciare. Hanno seguito il programma che gli abbiamo lasciato prima del rompete le righe e i risultati si sono visti: si sono allenati e sono arrivati già in condizione”

“Ora ci aspetta una preparazione molto simile a quella estiva: lavoreremo sul fisico, sulla tattica e giocheremo qualche amichevole. Ci faremo trovare pronti già da subito e affronteremo ogni gara con il massimo della professionalità. Sarà la nostra occasione per cercare la prestazione e alzare la condizione, per arrivare pronti all’inizio del campionato”.