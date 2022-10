Italiano le ha viste tutte, ma quando sembrava la fine, il gesto più goffo e inspiegabile

Vincenzo Italiano, ieri sera, le ha viste proprio tutte, scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina. Dal gol immediato dell’Inter, all’infortunio di Gonzalez, fino al raddoppio nerazzurro. Poi le ha provate tutte. Compreso il poker di punte per quasi tutto il secondo tempo, scelta che ha svegliato il suo attacco capace di segnare tre gol e rischiare di farne altri.

Italiano ha avuto le risposte anche caratteriali che cercava dai suoi. Nel finale però ha assistito nuovamente all’incredibile, come il gol del 4-3 con un rinvio maldestro di Venuti più goffo e concettualmente inspiegabile che sfortunato. Anche se nella circostanza il tecnico a fine partita ha mostrato rammarico soprattutto per come Valeri ha giudicato il contatto fra Dzeko e Milenkovic.