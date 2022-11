Italiano: “L’Europa toglie ma dà tanto, abbiamo le energie per cercare la vittoria a Genova. Purtroppo non recuperiamo Sottil e Gonzalez”

Consueto, ormai, spazio con il media ufficiale della Fiorentina per Vincenzo Italiano, che ha parlato alla vigilia del match con la Sampdoria: “Il nostro obiettivo per queste ultime 3 gare è cercare di ottimizzare in termini di punti, attraverso prestazioni come le ultime, dove siamo riusciti a vincere e a tornare a segnare. Siamo rimasti con continuità dentro le partite, cercando di concludere il meglio possibile l’ultima settimana.

Attaccanti col sorriso? Fa piacere, nell’ultimo periodo lavorano tutti con grande entusiasmo. Avevamo difficoltà a concretizzare, quando arrivano tutte queste soddisfazioni invece si può lavorare meglio. Stiamo trovando il gol con tanti uomini

Difesa più attenta? Abbiamo subito qualche gol di troppo per disattenzioni, poca concentrazione, per delle letture sbagliate e dovevamo cercare di migliorare. Ho visto i ragazzi molto più concentrati, il nostro portiere ci sta dando una mano.

L’Europa? Ti toglie ma ti dà tanto perché sono esperienze che fanno crescere, affrontiamo modi di interpretare il calcio diversi da quelli del nostro paese, mentalità e ritmi diversi. Noi abbiamo trovato un certo equilibrio, a parte le prime due partite.

La Sampdoria? Arriva da un momento non facile però col nuovo allenatore dei risultati li ha ottenuti, hanno una classifica da migliorare. E’ una squadra che ha le qualità per venire fuori dal momento negativo, ci aspetta una gara che l’anno scorso ci ha visto faticare. Ma anche noi abbiamo bisogno di mettere dentro punti per la classifica.

Rientri da infortuni? Stiamo bene, teniamo bene il campo. Dal punto di vista individuale tanti stanno crescendo, purtroppo non recuperiamo Sottil e Gonzalez, torna solo Amrabat rispetto alla partita di giovedì. Le energie le abbiamo, ci faremo trovare pronti.

Chi vorrei al sorteggio? Ho visto le avversarie, sono tutte squadre che se non affrontate con attenzione ti mettono in difficoltà. Arrivano formazioni dall’Europa League per cui sarà in ogni caso una doppia sfida tosta”.