Italiano: “Lo stadio strapieno di tifosi sarà stupendo. Motivazioni altissime, i miei ragazzi sono pronti”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport in vista della partita di domani sera contro il Twente: “Sarò una partita bellissima, in uno stadio che è suggestivo già adesso che è vuoto. Figuriamoci come sarà domani, che a quanto dicono sarà strapieno di tifosi olandesi. Le motivazioni saranno altissime e sono convinto che i miei ragazzi si faranno trovare pronti. Vedremo chi sarà più bravo”.