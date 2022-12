Italiano “martella” Ikonè: La svolta è vicina

Nell’attesa di un centravanti che faccia dimenticare le gesta di Vlahovic, la Fiorentina, forse, ha ritrovato Ikoné. L’attesa è stata lunga e faticosa ma probabilmente aspettare è valso la pena. Il francese, arrivato nello scorso gennaio fra mille speranze, aveva infatti deluso nella sua prima parte di stagione in viola ma nell’ultimo periodo sembra essersi ripreso.

Come rivela il Corriere Fiorentino, Italiano in allenamento lo ha martellato, con un obiettivo: fargli capire che doveva mettere molta più cattiveria in ogni sua singola giocata. Così partita dopo partita, Jorkò, ha finalmente svoltato.