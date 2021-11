Italiano: “Mi auguro che domani gli uomini della Fiorentina replichino l’atteggiamento del mio Spezia l’anno scorso. Solo così si può battere il Milan. Odriozola è cresciuto tanto, ci aspettiamo che anche altri giocatori facciano altrettanto”

Tutto pronto, o quasi, per tornare in campo dopo la sosta delle Nazionali. La Fiorentina ospiterà il Milan capolista nel match del sabato sera. Queste le parole di mister Italiano in conferenza stampa:

“Se lasci i rossoneri nella condizione di poter palleggiare allora diventano pericolosi. Il Milan ha le capacità di mettere in difficoltà chiunque, ma noi dobbiamo continuare ad esprimere il nostro gioco. Contro la Juventus abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma ci abbiamo lavorato e cercheremo di riproporre le correzioni fatte in settimana. Domani affrontiamo una squadra che non ha ancora perso, e questo vuol dire che il Milan adesso è una squadra a cui sta riuscendo tutto. Noi dobbiamo migliorare sotto l’aspetto mentale. In caso di svantaggio è li che si vede la squadra, il gruppo e il valore dei calciatori. Serve convinzione in ciò che proponiamo. Solo così porteremo a casa i risultati”.

Il mister gigliato ha poi aggiunto: “La vittoria dell’anno scorso contro il Milan, quando allenavo lo Spezia, è stata una partita straordinaria. L’ho rivista anche qualche giorno fa, e penso che tutto sia stato possibile grazie alla determinazione che tutti i miei giocatori avevano in quella partita. Si può parlare a lungo di tattica, ma poi ciò che conta maggiormente e l’atteggiamento con cui si scende in campo. Mi auguro che domani gli uomini della Fiorentina replichino quell’atteggiamento e affrontino la partita in quella maniera. Solo così si può battere un Milan che difficilmente esce dal campo sconfitto”.

Italiano ha poi concluso: “La mia idea di calcio è sempre la stessa: creare tanto e subire meno. Poi gli interpreti che scendono in campo determinano tantissimo. In questo momento stiamo pagando la poca incisività che abbiamo davanti. Per quanto creiamo son convinto che qualche gol in più potevamo averlo messo a segno. Si può sempre migliorare, di anno in anno, ma rimango della mia idea: mi piace non subire gol e farne tanti. Qui a Firenze non si sta verificando sempre, ma sono convinto che possiamo migliorare i nostri numeri. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento. Odriozola per esempio nell’ultimo mese è cresciuto tanto, e come lui ci aspettiamo la crescita di tanti altri calciatori”.