Italiano: “Mi dispiace per Kokorin, gli serviva l’occasione. Felicissimo per Rosati. Rifletteremo sul futuro di alcuni ragazzi”

Dalla sala stampa dell’Artemio Franchi la conferenza stampa post partita di Fiorentina-Benevento di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Penso che la partita poteva avere un’altra piega se non avessimo concesso il gol, perché con tante rotazioni è normale avere un calo. L’avversario era di qualità. L’obiettivo era superare il turno e dare minuti a chi aveva giocato meno. L’abbiamo raggiunto”

E su Kokorin: “Non è semplice giocare poco e avere pochi minuti sulle gambe. Lui è la prima volta che si trova a fare la prima punta. Poteva fare anche gol, ma è stato poco concreto. Si è dato da fare. Ha delle doti e qualità, sa muoversi bene ma in questo momento bisogna cercare di alzargli il minutaggio e se ne avrò la possibilità, sono convinto potrà darci una mano. Mi dispiace per lui, perché gli serviva qualche occasione per sbloccarsi”

E su Rosati: “Sono felicissimo per lui. Rispondere così dopo tanto tempo lontano dal campo non è facile. Lui è un ragazzo e professionista serio. Aiuta molto anche i suoi compagni di reparto”

E su Pulgar: “La solita caviglia ha fatto un movimento strano. Spero non sia nulla. Abbiamo provato a dargli minutaggio, vedremo poi quando lo potremo avere di nuovo”

E infine: “So cosa vuol dire andare in campo poche volte e non avere la condizione. Mi aspettavo un calo nei minuti finali e situazioni in cui potevano metterci in difficoltà. Le indicazioni in questa partita sono poco attendibili. Quando fai cinque rotazioni con giocatori che giocano raramente, paghi in fisicità. Quando arriverà il mercato rifletteremo sul futuro di alcuni ragazzi”.