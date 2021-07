Italiano: “Mi ispiro a tanti allenatori, tra cui Prandelli. Mi darà tanti consigli sui giocatori in rosa”

Nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche dei modelli a cui si ispira in panchina.

Ecco il suo pensiero: “Ho avuto la fortuna di avere allenatori di valore, da cui ho cercato di attingere il più possibile in tutti gli aspetti. Alcuni sono stati fonte di ispirazione e mi hanno ispirato: tra questi, c’è anche Prandelli che è stato il primo a darmi fiducia a venti anni a Verona. Con lui ho vinto un campionato di B e nella stagione dopo abbiamo ottenuto risultati straordinari. Sono stati due anni fantastici, ancora non l’ho sentito ma lo farò presto. So quanto è tifoso della Fiorentina, mi darà sicuramente tanti consigli sui giocatori in rosa. Il primo amore non si scorda mai”.