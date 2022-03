Italiano: “Mi piacerebbe giocare in questa Fiorentina. La squadra sta crescendo molto di più rispetto all’andata. Il trio Cabral-Ikoné-Gonzalez… “

Al Fiorentina Weekly ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Siamo concentrati sul campionato. Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto poco. Le prestazione sono bella, ma dobbiamo cominciare a vincere. Ad inizio stagione avevamo detto che l’obiettivo era fare meglio dello scorso anno. Se continuiamo a giocare così e miglioriamo sotto porta possiamo vincere tante partite. Vedo una squadra che continua a essere molto più in crescita rispetto all’andata. A livello di prestazioni ci esprimiamo bene contro chiunque”

E ancora: “Magari potessi giocare in questa squadra. Ho deciso di dirigere la Fiorentina, ma essere in campo con questi ragazzi è bellissimo e mi sarei divertito tanto. Il trio Cabral, Ikoné e Gonzalez possibile in campo? Sì. Abbiamo coppie in ogni zona del campo e chi sta bene mi mette in difficoltà per le scelte. So poco dei ragazzi fuori dal campo, a me basta che siano professionisti seri dentro al rettangolo”.