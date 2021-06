“Italiano? Negli ultimi anni ha scalato le montagne russe. Non capisco la rabbia dello Spezia, con la clausola…”

L’agente Giovanni Bia è intervenuto così a TMW Radio: “Italiano? Negli ultimi anni ha scalato le montagne russe in pochissimo tempo. Tra Spezia e Fiorentina ci sono pressioni totalmente diverse, dei giovani allenatori però secondo me è il più bravo in assoluto. Scelta azzeccatissima da parte dei viola, hanno avuto coraggio nella scelta dopo l’addio di Gattuso. L’errore dello Spezia è stato quello di mantenere quella clausola. Non ho capito perché ora si debbano risentire per un qualcosa che era già scritto, seppure non conosca bene la materia. Se la clausola c’è, c’è e se qualcuno la paga l’allenatore va dove vuole