Italiano: “Nelle corde ci manca la concretezza. Le voci di mercato su Terzic rimangono tali, Cabral…”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita contro la Sampdoria: “Kouame ha le caratteristiche per fare la punta centrale. Ha grande spirito di sacrificio. Dobbiamo metterci in testa che dobbiamo fare meglio in zona gol, anche oggi abbiamo avuto difficoltà. Gonzalez ancora ha pochissimi minuti sulle gambe. In questo momento è un giocatore da gara in corso, dobbiamo puntare su di lui a gara in corso. Se vuole migliorare la condizione, deve farlo innanzitutto in allenamento”

“Cabral? Dobbiamo valutarlo bene, con i tempi di recupero. Il mercato al suo posto? Valuteremo. Premesso che la partita oggi mi è piaciuta da parte di tutti. Per quanto riguarda i terzini, possono spingere e leggere le situazioni quanto vogliono. Magari oggi ci è riuscito maggiormente Terzic. A quest’ultimo gli ho detto a inizio anno che gli avrei dato più minuti. E’ in competizione con il capitano della Fiorentina, è un ragazzo serio e si impegna sempre. Al momento non l’ho mai visto in sofferenza. Al momento sul mercato è tutto fermo. Rimangono voci”.

“Sono contento del fatto che arriviamo ancora costantemente negli ultimi 15 metri, tra Ikone e Kouame. Potevano chiuderla tante volte. Nelle corde non abbiamo la qualità della concretezza. Ci viene fuori solo a sprazzi. Se Ikone iniziasse a mettere dentro gol meno difficili, credo ne possa fare di più. In Coppa Italia son tutte partite difficili e aperte, lo abbiamo visto. Siamo stati bravi non essere andati oltre il 95′. E’ una competizione da onorare. Quarta? Penso di aver fatto la scelta giusta. Ha preso una grande botta sul ginocchio”.